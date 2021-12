"Da kannst du einpacken": der harte Alltag von Verkäuferinnen und Verkäufern

Was andere vollmundig als "Shopping-Paradies" bezeichnen, kann für die dort Beschäftigten die Hölle sein. Der neue Beitrag "37°: Da kannst du einpacken" aus der ZDF-Reportagereihe mit der Herzblut-Temperatur begleitet Menschen, die im Einkaufssektor als Verkäuferinnen und Verkäufer zum Einsatz kommen und dort meist zu Niedriglohnbedingungen beschäftigt sind. Es sind Front-Kämpfer, die den Konsum-Kreislauf im Land in Gang halten, die aber oft bis zur Erschöpfung schuften – und das für selten mehr als 1.300 Euro netto im Monat.

Genau so viel, besser gesagt: so wenig, verdienen die drei Protagonisten, deren Vertrauen die Filmemacherin Tina Radke-Gerlach für die Lanzeitbeobachtung gewinnen konnte. So lernt man den 20-jährigen Miguel kennen, der in einem Supermarkt in Leipzig täglich mehrere tausend Artikel über den Kassen-Scanner zieht. Häufig muss er als eine Art unfreiwilliger "Blitzableiter" für frustrierte und aggressive Einkaufende herhalten. Nicht selten stellt sich der junge Mann nach aufreibenden Arbeitstagen die Sinnfrage.