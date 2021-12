Markus Lanz – Das Jahr 2021: erster von 8 ZDF-Jahresrückblicken

Die Flutkatastrophe, die Bundestagswahl, sportliche Großereignisse und natürlich Corona – das Jahr 2021 war ein ereignisreiches. Markus Lanz eröffnet den Reigen der ZDF-Jahresrückblicke.

Markus Lanz – Das Jahr 2021 Talkshow • 15.12.2021 • 20:15 Uhr

Es war das Jahr, in dem die Ära Merkel nach 16 Jahren zu Ende ging. Es war auch das Jahr, in dem die Corona-Pandemie langsam aber sicher abklingen sollte. Eine Hoffnung, die sich bislang nicht erfüllt hat. Während das Virus weiter unser Leben bestimmt, wurde 2021 nicht nur von der Bundestagswahl geprägt, sondern auch von internationalen Krisen wie dem Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan und nationalen Katastrophen wie der Jahrhundertflut im Sommer. ZDF-Moderator Markus Lanz blickt mit seinen Gästen zurück auf die ereignisreichen letzten Monate.

In verschiedene Gesprächsrunden zum Jahresrückblick lädt Lanz, der das gesellschaftliche Geschehen in seiner Talkshow ohnehin regelmäßig thematisiert, Expertinnen und Experten aus Politik, Journalismus und (seit Ausbruch der Pandemie unverzichtbar) der Medizin. Zu Wort kommen neben Prominenten laut Sender auch Menschen, "die Besonderes geleistet haben und in Erinnerung bleiben werden".

Ein Fokus liegt etwa auf den persönlichen Schicksalen infolge der schweren Flutkatastrophe. Doch auch der – ebenfalls durch die Pandemie eingeschränkte – Sport soll mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele nicht zu kurz kommen.

Weitere sieben Jahresrückblicke im ZDF Es ist der erste von acht Jahresrücklicken im ZDF. Zwei Tage später, am Freitag, 17. Dezember 2021, 22.15 Uhr, steht die 45-minütige "heute-show – Der Jahresrückblick" auf dem ZDF-Programm. Oliver Welke blickt auf die Ereignisse eines spannenden Jahres, das mit einer neuen US-Administration startete und mit einer neuen Bundesregierung endet. Direkt im Anschluss folgt um 23.00 Uhr "Der satirische Jahresrückblick" im ZDF.

In der Gala "Sportler des Jahres 2021" ist am Sonntag, 19. Dezember 2021, 22.00 Uhr, im ZDF zu erleben, wer aus Sicht des deutschen Sportjournalismus zu den Besten des Jahres zählt – in der 75. Wahl seit 1947.

Ein anderer Klassiker unter den Jahresrückblicken ist am Sonntag, 26. Dezember 2021, 19.15 Uhr im ZDF erneut präsent: "Album – Bilder eines Jahres" gehört seit 1981 zum ZDF-Programm in der letzten Dezemberwoche.

Welche Prominenten bestimmten 2021 die Schlagzeilen, und welche Geschichten haben überrascht? Antworten darauf gibt es am Montag, 27. Dezember 2021, 17.10 Uhr bei "Leute 2021 – Das Jahr der Stars", dem Jahresrückblick mit Karen Webb.

Zum Reigen der Jahresrückblicke im ZDF zählt seit 2015 auch "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen". Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 17.10 Uhr im ZDF erinnert Barbara Lueg an besondere, im Laufe des Jahres verstorbene Persönlichkeiten.

An Silvester blicken Fabian Köster und Lutz van der Horst auf ihre skurrilsten, lustigsten und erinnerungsträchtigsten Momente aus 2021 – in "Deckel drauf – 2021". Der Comedy-Jahresrückblick ist am Freitag, 31. Dezember 2021, 19.25 Uhr zu sehen.

Markus Lanz – Das Jahr 2021 – Mi. 15.12. – ZDF: 20.15 Uhr