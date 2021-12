The Masked Singer 2021: Das sind die Kostüme der Weihnachtsshow

Es wird festlich bei "The Masked Singer": Am zweiten Weihnachtstag bittet Matthias Opdenhövel zum Special. Nun sind die drei Kostüme bekannt.

Nach Geschenke-Verteilen und Braten-Essen wird wieder gerätselt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag (Sonntag, 26. Dezember, 20.15 Uhr) empfängt Matthias Opdenhövel die "Masked Singer"-Fans zu einer besonderen Weihnachtsshow auf ProSieben: Wie aus der regulären Staffel gewohnt, gilt es auch bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow", die Identität von drei maskierten Prominenten zu entschlüsseln.

Nun steht fest, welche weihnachtlichen Kostüme sich die anonymen Promis überstreifen werden: "Die Gans", "Das Geschenk" und "Das Rentier" – Letzteres war samt Lichterkette am Geweih bereits im Finale der regulären Staffel kurz zu sehen.

"Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle 'The Masked Singer'", so Opdenhövel, der gemeinsam mit dem "Masked Singer"-Engel Bülent Ceylan durch die Sendung führen wird. "Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?", wird der Moderator zitiert. Im Rateteam sitzt Schauspielerin Andrea Sawatzki neben den bekannten Gesichtern Ruth Moschner und Rea Garvey.