Stromberg feiert sein Comeback – und lässt sich impfen!

Vom Skeptiker zum Impf-Befürworter: Christoph Maria Herbst schlüpft noch einmal in die Rolle des wohl schlimmsten Chefs der Welt. "Die Lage ist so ernst, dass wir den Papa zurückbringen mussten", erklärte "Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann.

Die Figur Bernd Stromberg ist allgemein als Egoist bekannt, für freche Sprüche und Aktionen zum Fremdschämen. All diese Faktoren spielen auch in den Clips eine Rolle, in denen Christoph Maria Herbst erneut in seine Paraderolle als Büro-Ekel schlüpft – diesmal jedoch mit aufklärerischem Beitrag: Dem "Papa" geht es nämlich ums Impfen. Wie man Stromberg kennt, glaubt er zunächst, den totalen Durchblick zu haben und sträubt sich gegen die Corona-Schutzimpfung, lässt sich aber schlussendlich überzeugen.