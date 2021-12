In 80 Tagen um die Welt: ZDF-Serie erzählt den Roman in 8 Folgen

"Jules Verne veröffentlichte seine Geschichte zunächst in regelmäßig erscheinenden Kolumnen in der Zeitung, bevor sie als Roman erschien. Das war eine Inspiration für meine Figur, denn auch sie begleitet die Reise und berichtet in Etappen", erklärt Leonie Benesch, die unter anderem aus "Babylon Berlin" und der Netflix-Serie "The Crown" bekannt ist. Der 30-Jährigen gefällt an ihrer Rolle besonders, dass Abigail Fortescue eine progressive Frau ist. "Viel zu oft werden Frauen in Filmen nur in Bezug zu Männern erzählt. Es macht etwas mit der Psyche von jungen Mädchen und Frauen, wenn sie sich nicht repräsentiert fühlen."