Mathias Döpfner spielt in Biopic über Boris Becker mit

Castingshow

Mit diesen Stars singen die TVOG-Kandidaten im Finale

Am Sonntag geht es im Finale von "The Voice of Germany" für fünf Acts um den Sieg. die Talente werden bei ihren Autritten durch Topstars wie Calum Scott oder James Blunt unterstützt. Auch Superstar Ed Sheeran tritt live im Studio auf.

MEHR