Joko und Klaas werden nach Niederlage mit Call-in-Show bestraft

Für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf setzte es am Dienstagabend gegen ihren Sender ProSieben die zweite Niederlage in Folge. Zur Strafe müssen sie nun eine Call-in-Show am Nachmittag moderieren.

Mit nur einem einzigen erspielten Vorteil traten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend ins Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Düstere Aussichten also für das Unterhalter-Duo, das bereits in der Vorwoche eine Niederlage einstecken musste. "Gegen die Wand" lautete passenderweise der Titel der letzten Herausforderung der Sendung – eine Aufgabe, die Klaas wegen eines Patzers dann auch tatsächlich gegen die Wand fuhr.

Die 15 frei gestaltbaren Sendeminuten zur Primetime als Show-Gewinn bleiben den beiden Entertainern in dieser Woche also verwehrt. Stattdessen müssen sie sich am Mittwochnachmittag voll und ganz in den Dienste ihres Senders stellen, wie Moderator Steven Gätjen ankündigte: "ProSieben veranstaltet einmalig und live eine Call-In-Show, und zwar morgen. Sie können die beiden von 16 bis 17 Uhr auf ProSieben alles fragen!"

Statt der US-Sitcom "The Big Bang Theory" zeigt der Unterföhringer Sender am Mittwoch um 16 Uhr die Sondersendung "Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft". Wie ProSieben in einer Pressemeldung mitteilte, können Zuschauerinnen und Zuschauer über die ProSieben-App und per Telefon jede beliebige Frage an Joko und Klaas stellen. Grenzen gibt es dabei keine, wie der Sender betonte: Erlaubt sei jede Frage, "auf die das Moderatoren-Duo eine Antwort finden wird – und finden muss".

Auch nächste Woche macht ProSieben es seinen Stars nicht leicht. Wie Steven Gätjen zu Ende der Sendung ankündigte, haben sich die Verantwortlichen für die Vorweihnachtsausgabe der Wettkampf-Show einen ganz besonderen Kniff ausgedacht: Die gesamte Show wird auf einer Eisfläche ausgetragen. "Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice" läuft am Dienstag, 21. Dezember, 20.15 Uhr.