Ben Afflecks Alkoholsucht: Laut ihm war Ehekrise der Grund

Viele Jahre galten Ben Affleck und Jennifer Garner als Traumpaar Hollywoods. Nun hat der Schauspieler die Beziehung aber für seine Alkoholsucht verantwortlich gemacht.

Getrennt sind Jennifer Garner und Ben Affleck schon seit Langem. Das einstige Traumpaar ließ sich 2018 nach 13 Jahren Ehe scheiden, inzwischen sind die beiden Hollywood-Stars wieder glücklich an der Seite neuer Partner. Während Garner mit dem Unternehmer John C. Miller liiert ist, feierte Affleck im Sommer 2021 sein Liebes-Comeback mit Sängerin Jennifer Lopez. Nichtsdestotrotz gelten Affleck und Garner als Vorzeige-Expartner. Sie kümmern sich zusammen um die drei gemeinsamen Kinder und finden in Interviews regelmäßig warme Worte füreinander.

Nun jedoch schlägt Ben Affleck andere Töne an. Wie der 49-Jährige in der US-Hörfunksendung "The Howard Stern Show" verriet, habe er sich in seiner Ehe mit Jennifer Garner "gefangen" gefühlt. Dies sei ein Grund dafür gewesen, warum er mit dem Trinken angefangen habe.

Ben Affleck hat seit Jahren mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen, war schon mehrfach in Behandlung und erlitt immer wieder Rückfälle. Er sei in seiner Beziehung mit der Schauspielerin nicht glücklich gewesen, habe eine Trennung aufgrund der Kinder jedoch zunächst ausgeschlossen. "Also trank ich regelmäßig eine Flasche Scotch und schlief auf der Couch ein, was sich letztlich nicht wirklich als Lösung herausstellte", bemerkte der "Batman"-Star mit sanfter Ironie.

Letztendlich sei die Scheidung der beste Entschluss gewesen: "Wenn wir uns nicht getrennt hätten, wären wir uns vermutlich gegenseitig an die Kehle gegangen und ich würde wahrscheinlich immer noch trinken." Die Entscheidung, sich zu trennen, hätten Garner und er jedoch nicht leichtfertig getroffen, wie Affleck erzählte: "Unsere Ehe funktionierte einfach nicht mehr. Das passiert. Jennifer ist jemand, den ich respektiere, aber mit dem ich nicht länger verheiratet sein sollte."