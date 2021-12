Steven Spielberg wird 75: "Krieg der Welten" und Doku bei kabel eins

Die irrationale Angst vor dem Weltuntergang – sie wurde ironischerweise dann real, als 1938 tausende Zuhörer einer Radiosendung in New York angesichts einer vermeintlichen außerirdischen Invasion in Panik gerieten. Damals lachte sich Orson Welles ins Genie-Fäustchen. 2005 verfilmte Steven Spielberg den "Krieg der Welten" und jagte Tom Cruise durch seine Interpretation der Sci-Fi-Weltuntergangsvision von H. G. Wells, in der die Menschen von dreibeinigen Kampfrobotern aus dem All angegriffen werden. kabel eins wiederholt Spielbergs Alien-Apokalypse zur besten Sendezeit. Hier wird viel gerannt, viel geballert und trotzdem recht wenig geboten.