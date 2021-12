Leere Straßen, Revier der Tiere bei ARTE: ein anderer Blick auf den Lockdown

Unter der Regie von Thierry Berrod begleitet der rund 45-minütige Film Wissenschaftlerinnen und Forscher in verschiedenen Teilen der Welt bei ihrer Arbeit: Konnten sich Meeressäuger wie Delfine dank der Stille in den Gewässern besser verständigen? Und welche Auswirkungen hatte fehlende Licht- und Lärmverschmutzung auf die Fortpflanzung von Fröschen? Diese und weitere spannende Fragen wollen die Expertinnen und Experten in verschiedenen Versuchsreihen beantworten. Mit etwas Glück, so hoffen sie, lassen sich am Ende neue Erkenntnisse gewinnen, die einen nachhaltigen Schutz von Flora und Fauna ermöglichen.