Steirerrausch – Kritik zum ARD-Film: Die Mischung stimmt

Gibt's Halloween überhaupt noch? – Man hörte und sah in Pandemiezeiten recht wenig davon. In den steirischen Weinbergen wird das Fest jedoch immer noch unverdrossen gefeiert, als seien sie mitten in Amerika. Recht amerikanisch mutet in "Steirerrausch", dem sechsten Landkrimi aus der Steiermark (Regie: Wolfgang Murnberger), allerdings auch die Sitte an, dass ein jeder zu Hause ein Jagdgewehr in der Kommode hat. Bald gibt es denn auch eine Tote: Bei einer Sitzung mit der Seherin Vera (Adele Neuhauser) wird die Winzerin Sabine Fuchs durchs Fenster erschossen. Da gibt's für die Grazer Kriminaler Sascha Bergmann (Harry Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger), die Neue an seiner Seite, viel zu tun im Dorf, wo die Windmühlen in den Weinbergen klappern.