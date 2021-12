Benedict Cumberbatchs Schwester an Krebs gestorben

"Sie starb an Krebs", erklärte Cumberbatch, "sie kämpfte seit sieben Jahren dagegen an". Der 45-Jährige fügte hinzu: "Wie der schreckliche Donald Rumsfeld sagte: 'So etwas passiert'. Es ist furchtbar." "Tracks", wie seine Schwester liebevoll genannt wurde, sei eine "brillante bildende Künstlerin" gewesen, schwärmte Cumberbatch. Sie habe jedoch auch "viele restauratorische Arbeiten auf Leinwand, an Rahmen und in der Schreinerei" erledigt: "Sie behielt ihre Hand im Spiel und machte ihre eigene Arbeit und machte die meisten Weihnachts- und Festtagskarten für jede Art von Fest. Sie war sehr begabt."