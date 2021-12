FC Bayern - VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Herbstmeister gegen Krisenklub

Zum Abschluss der Hinrunde gibt es noch einmal Bundesliga-Fußball im Free-TV: Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg, dem nach sechs Pflichtspiel-Pleiten in Folge ein unruhiges Weihnachtsfest droht. SAT.1 überträgt live.

SAT.1 Bundesliga: FC Bayern München – VfL Wolfsburg – Countdown Live-Sport • 17.12.2021 • 20:00 Uhr

Die Zeit von Reinhold Beckmanns bunten Jackets ist lange vorbei, doch seit der Saison 2021/2022 mischt SAT.1 wieder bei der Bundesliga-Rechtevergabe mit. Der Privatsender darf in der laufenden Saison neun Live-Spiele aus der Bundesliga und 2. Bundesliga zeigen. Neben dem Saisoneröffnungsspiel und dem Eröffnungsspiel der Rückrunde hat "ran SAT.1 Bundesliga" auch ein Spiel zum Hinrunden-Abschluss im Angebot, exklusiv im Free-TV. Im Freitagsspiel des 17. Spieltag trifft Rekordmeister FC Bayern München unter Flutlicht auf den VfL Wolfsburg.

Bevor in der Allianz Arena um 20.30 Uhr der Anpfiff ertönt, lädt ran bereits ab 18.55 Uhr zum "Countdown" – zur Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt wie gewohnt Matthias Opdenhövel, als Reporter-Duo sind Andrea Kaiser sowie Matthias Killing am Münchner Spielfeldrand im Einsatz. Die Stimme am Mikrofon klingt ebenfalls vertraut: Kurz vor Spielbeginn meldet sich mit Kommentator Wolff-Christoph Fuss ein alter Hase. Anschließend werden die Highlights bei ran aufbereitet und die 90 Minuten analysiert.

Die Hinrunde verlief für den FC Bayern bislang ganz nach Plan. Hatte man an der Säbener Straße ob der holprigen Vorbereitung möglicherweise noch leichte Zweifel, ob die Dominanz des Vorjahres aufrechterhalten werden kann, eroberte das Team von Julian Nagelsmann im Laufe der Hinrunde doch die Tabellenspitze. Vom Platz an der Sonne grüßte zu Beginn der Saison auch der VfL Wolfsburg mit dem damals neuen Coach – und Ex-Bayern – Mark van Bommel auf der Trainerbank. Doch nach einer Serie von acht sieglosen Spielen war auch schon wieder Schluss für den Niederländer. Unter seinem Nachfolger Florian Kohfeldt gab es nach einem vielversprchenden Start zuletzt sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, in der Tabelle ist Wolfsburg ordentlich abgeruscht, im Europapokal nicht mehr dabei.

Abgesehen von den bereits genannten Ausnahmen sind die Bundesliga-Partien am Freitagabend – ebenso wie die Begegnungen am Sonntag – sonst nur auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen. Der Samstag, inklusive der Konferenz, verblieb wie in den Vorjahren bei Sky. Den Öffentlich-Rechtlichen bleiben lediglich die Highlights aus der Bundesliga, Live-Spiele gibt es vorerst keine mehr.

