Heiligabend: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt zum Weihnachts-Konzert ein

Verlosung

Gewinnen: Kinokarten für "Tod auf dem Nil"

Im Rahmen der Reihe "Best of Cinema" feiern Klassiker ihr Comeback auf der großen Leinwand. Am 4. Januar 2022 gibt es in "Tod auf dem Nil" ein Wiedersehen mit Hercule Poirot. prisma verlost 3x2 Kinokarten.

MEHR