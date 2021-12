Verstehen Sie Spaß? Guido Cantz letzte Sendung

Weihnachten im ZDF

Bundespräsident Steinmeier lädt an Heiligabend zum Konzert ein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Weihnachtskonzert. "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" wird am Heiligabend ab 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit dabei in diesem Jahr: Johannes B. Kerner, Clueso und Hannes Jaenicke.

