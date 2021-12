Der Bär in mir: beeindruckende Doku bei ARTE

Der Bär in mir

Er ist der beste Freund von Kindern: Auch in diesem Jahr werden an Weihnachten vermutlich wieder einige Teddybären unter den Bäumen liegen. Welch besondere Beziehung zur Natur aus der Liebe zu einem Stofftier entstehen kann, erzählt der Dokumentarfilm "Der Bär in mir", der nun erstmals bei ARTE zu sehen ist.