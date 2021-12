Nord, Nord, Mord: Weihnachts-Krimi im ZDF am Montag

Selbst Kommissar Sievers (Peter Heinrich Brix), der ohne Frage ein zerknirschter Weihnachtsmuffel ist, kann seine Vorfreude auf das Fest in diesem Weihnachtskrimi nicht wirklich verbergen. Seiner Angebeteten will er am Weihnachtsabend eine Gans zubereiten, einen Weihnachtsbaum hat er mithilfe seiner jungen Kollegin Ina (Julia Brendler) auch schon gekauft. Dass er den aufblasbaren Weihnachtsmann vor dem Revier sofort wieder schrumpfen lässt, macht ihn sehr sympathisch. Ist ja auch keine Zeit für solche Späße im Film "Nord, Nord, Mord – Sievers und die Stille Nacht": Im Reethaus des Bettenhändlers Reuter wird der Hausherr erschossen – just, als Kommissar Feldmann (Oliver Wnuk) die mit ihm befreundete Tochter Reuters besuchen will.