Lisa Fitz: SWR greift nach Corona-Fake-News durch – Spätschicht gelöscht

In der Diskussion um den umstrittenen Auftritt der Kabarettistin Lisa Fitz (70) in der SWR-Comedyshow "Spätschicht" hat der Sender nun eine 180-Grad-Wende vollzogen. In einem Statement nimmt der SWR von einer früheren Stellungnahme Abstand, in der er Fitz' Aussagen als Meinungsfreiheit deklarierte.