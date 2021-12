Gülcan Kamps: Ihr erstes Update als Neu-Mama – so geht es ihr nach der Geburt

Gülcan Kamps scheint sich in ihrer neuen Rolle pudelwohl zu fühlen: Mitte Dezember wurde die einstige VIVA-Moderatorin zum ersten Mal Mutter. Nun meldete sie sich mit einem kurzen Fazit auf Instagram zurück: "Die erste Woche mit dir zu Hause war die schönste in meinem Leben", schwärmt Kamps. "Ich könnte dich stundenlang anschauen und bin unendlich dankbar, dass du mich als deine Mami ausgesucht hast."

Zu einem Foto, welches zwei winzige Babyschuhe zeigt, schreibt die 39-Jährige weiter: "Dieses Gefühl zu seinem Kind ist sehr schwer in Worte zu fassen und auch mir wurde immer gesagt, dass ich diese Emotionen erst nachvollziehen kann, wenn ich eines Tages Mutter bin. Und es stimmt zu 100%. Ich kann mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Du bist einfach so klein & zart und für mich das Größte was ich in meinen Armen halten darf."