Adam sucht Eva 2021: Wer sind die Sieger? Wer hat gewonnen?

Prominente und Nicht-Prominente suchen bei RTLZWEI die große Liebe – und sind dabei splitterfasernackt. 8 Männer und 8 Frauen machten in der sechsten "Adam sucht Eva"-Staffel mit. Hier erfahren Sie, wer die Teilnehmer waren und wer gewonnen hat.

Bei "Adam sucht Eva" wird Demokratie gelebt. Die Männer und die Frauen müssen in der "Nacht der Erkenntnis" jeweils als Gruppe entscheiden, welchen Mitgliedern der anderen Gruppe sie einen Korb geben. Wer einen Korb bekommt, muss sich wieder anziehen und die Show verlassen. Hier erfahren Sie Folge für Folge, wen es getroffen hat.

Folge 6 - Finale (20. Dezember):

Im Finale geht es um den Sieg - und natürlich um die Liebe. Jay und Corinna müssen das Paradies nach der letzten Nominierungsrunde der Staffel vorzeitig verlassen. Die beiden bekommen genau die Collins und Sandy zwei Stimmen und schwenken dann freiwillig die weiße Fahne. Jay glaubt ohnehin nicht an diese Beziehung. Anders ist es bei den drei anderen Paaren. Collins und Sandy, Denny und Paula sowie Sergio und Anna versprechen sich alle im Paradies, ihrer Liebe auch außerhalb des Garten Edens eine Chance geben zu wollen. Der Sieg der Staffel geht an Sergio und Anna: Sie waren beim letzten und entscheidenden Spiel die schnellsten. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 5 (13. Dezember):

Normalo-Kandidatin Corinna zieht in den Garten Eden - und landet direkt mit Jay im siebten Himmel und in der Kiste. Der Streit zwischen Giselle und Leonardo geht weiter. Giselle weigert sich, mit Leo zu reden. Auch angucken darf er sie nicht. Am Ende der Show fliegen beide raus: Leo startet einen Versiuch bei Jasmin, doch die will nicht mehr als eine Freundschaft und gibt ihm einen Korb. An Giselle zeigt kein Mann Interesse. Für Leo, Giselle und Jasmin ist "Adam sucht Eva" vorbei. Im Finale kämpfen vier Paare um den Sieg: Jay und Corinna, Denny und Paula, Collins und Sandy sowie Sergio und Anna. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 4 (6. Dezember):

Denny Heidrich und Collins Egege buhlen beide um "Normalo"-Kandidatin Sandy. Boxer Denny zieht den Kürzeren, Sandy entscheidet sich für Männer-Model Collins. Giuliana Farfalla hat indes keine Lust die Show und und das Hin und Her mit Jay Kloos. Sie verlässt den Garten Eden freiwillig.l Derweil kommt mit Leonardo ein neuer Adam in den Garten Eden. Der legt sich direkt mal mit Giselle Oppermann an. Ihr Problem: Leo setzt sich mit seinem nackten Popo auf ihr Bett. Sein Problem: Giselle ist einfach furchtbar anstrengend. Giselle würde Leo am liebsten direkt wieder loswerden, doch die Mehrheit der Evas entscheidet sich dafür, Sasha Sasse rauszuwählen. Für Mr. Germany ist die Show vorbei. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 3 (29. November):

Eine neue Eva zieht ins Paradies und verdreht Denny Heidrich den Kopf. Der Boxer hat nur noch Augen für Sandy, "seine" Eva Lisa ist amgemeldet. Sandy möchte sich ihrerseits aber alle Optionen offenhalten und auch den ihr zugeteilten Adam Collings Egege besser kennenlernen. Derweil kommen sich Anna Juliana Jaenner und Sergio näher, während sich Giuliana Farfalla und Jay Kloos nicht zwischen Flirt und Friendzone entscheiden können. Am Ende müssen die Männer eine Eva aus dem Paradies werfen. Die Mehrheit entscheidet sich für Lisa. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der Folge.

Folge 2 (22. November):

Das Paradies wird um jeweils zwei weitere Adams und Evas erweitert. Boxer/Reality-"Star" Denny Heidrich und Schauspielerin Anna Juliana Jaenner stranden genauso im Paradies wie die "Normalos" Paulia und Sergio. Denny zeigt sich aber weniger begeistert von der ihm zugeteilten Paula und bandelt lieber mit Lisa an. Die beiden treten gemeinsam zur Challenge an und gewinnen eine gemeinsame Nacht im "Garten Eden". Später sollen die Adams für die Evas kochen. Sasha zieht Giselles Zorn und Ekel auf sich, weil er dabei seine Hände benutzt. Falko beschert Anna einen furchtbaren Abend, weil er keinen Bock mehr auf die Show hat und sie das spüren lässt. Immerhin: Am nächsten Tag entschuldigt er sich. Vor dem Auszug rettet ihn das nicht, denn er wird von den Evas nominiert. "Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen", sagt er.

Anders sieht es beim zweiten Adam aus, der gehen muss. Die Gruppe setzt sich gegen Giselle durch und gibt Marcus (genannt Kocki) einen Korb. Giselle hätte lieber Sasha rausgewählt. Als der Marcus ein heiterem Himmel anbietet, für ihn zu gehen, fühlt Giselle sich bestätigt. Die anderen Evas sind von Sasha enttäuscht. Mr. Germany darf (oder muss?) dennoch bleiben, denn die Regeln lassen keine nachträgliche Änderung zu. Somit ist nach Falko auch Kocki raus. Lesen Sie hier die ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 1 (15. November):

Acht Kandidaten beziehen zum Auftakt der neuen Staffel das Paradies. Es sind die fünf "Promis" Giselle Oppermann, Giuliana Farfalla, Falko Ochsenknecht, Sasha Sasse und Pius "Jay" Kloos. Sie treffen auf die drei Nicht-Promis Jasmin, Lisa und Marcus. Giselle verguckt sich auf der Stelle in "Berlin Tag & Nacht"-Laiendarsteller Falko, doch der lässt sie (mehrmals) eiskalt abblitzen. Weniger begeistert zeigt sich die frühere "GNTM"-Teilnehmerin von "Mr. Germany" Sasha. Sie glaubt nicht, dass er an der Show teilnimmt, um ernsthaft eine Frau kennenzulernen. Da auch die anderen Damen wenig Argumente für Sasha haben, wird er als erster Adam dieser Staffel nominiert. Das Ganze stellt sich aber als Warnschuss heraus, denn Sasha darf vorerst bleiben. Lesen Sie hier die Zusammenfassun der Folge.