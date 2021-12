Adam sucht Eva: Giselle bringt Leo zum Weinen – und zum Schimpfen

Ein neuer Adam zieht in den Garten Eden – und leistet sich direkt in der ersten Nacht einen schweren Fauxpas. Zumindest aus Sicht von Giselle Opperman, die dem Brasilianer ordentlich die Leviten liest. Leonardo, der seiner Bräunungslinie nach zu urteilen beim Sonnenbaden offenbar seit Jahren dieselbe Badehose trägt, lässt sein Hinterteil unbedacht auf das Fußende von Giselles Bett fallen. Sich mit einem "ekligen Männerarsch" auf ihr Bett zu setzen, sei "das Schlimmste, was du tun kannst", empört sich die frühere "GNTM"-Kandidatin. Wie hat Giselle eigentlich das "Dschungelcamp" überlebt?