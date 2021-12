Dschungelcamp 2022: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus startet am 21. Januar in Südafrika

RTL zeigt sich unbeeindruckt von der grassierenden Corona-Omikron-Variante. Nun hat der Sender den Starttermin für das Dschungelcamp 2022 in Südafrika bekannt gegeben – und verraten, welcher Fanliebling auch in diesem Jahr mit von der Partie sein wird.

Ab Anfang 2022 will RTL wieder ein gutes Dutzend B-Promis in sein berühmt-berüchtigtes Dschungelcamp schicken. Wie der Sender nun offiziell bestätigte, startet die 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am Freitag, 21. Januar, 21.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einreisebeschränkungen soll allerdings nicht in Australien gedreht werden, sondern erstmals in Südafrika.