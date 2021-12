Nuhr 2021 – der Jahresrückblick am Dienstag in der ARD – das ist zu erwarten

Aus dem Berliner Friedrichstadtpalast blickt Dieter Nuhr zurück auf ein Jahr voller Missverständnisse. Der Kabarettist geht in die Analyse, verabschiedet Angela Merkel und Joachim Löw in den Ruhestand und muss sich mit einem weiteren Corona-Jahr auseinandersetzen.

Nuhr 2021 – Der Jahresrückblick Comedy • 21.12.2021 • 21:45 Uhr

2021 kommt keine Kabarettistin und kein Kabarettist am Thema Coronavirus vorbei. Ähnlich wie das Jahr endet, startete es auch, und dementsprechend hatte die Pandemie auch in Dieter Nuhrs Kabarett-Format "Nuhr im Ersten" Hochkonjunktur. Aber Nuhr teilte nicht nur aus, sondern er bekam bisweilen selbst sein Fett weg – weil manchem nicht gefiel, wie er sich auf der Bühne äußerte. Aber bei aller Kritik am Kritiker: Das Kabarett hat sicher nicht den Auftrag, es allen recht zu machen, sondern streitbar zu sein. Nuhr ist fraglos einer, der nach allen Richtungen austeilt – und insofern blieb er sich auch in diesem Jahr treu.

Wenn Dieter Nuhr in "Nuhr 2021 – Der Jahresrückblick" – aufgezeichnet im Berliner Friedrichstadtpalast – angriffslustig und subjektiv auf das zweite Pandemie-Jahr zurückblickt, wird natürlich wieder genau hingesehen und zugehört, auf welche Weise er mit dem Corona-Chaos umgeht. Aber die vergangenen zwölf Monate bieten so viel mehr Angriffsfläche als das lästige Virus: So ist den vorab veröffentlichten Sendungs-Informationen etwa zu entnehmen, dass sich Nuhr auch mit zwei prägenden Figuren des Landes befassen wird, die beide 2021 ihren Hut nahmen: Kanzlerin Angela Merkel und Bundestrainer Joachim Löw "verlassen das sinkende Schiff".

Im All gibt es kein Corona und keinen Mietendeckel Außerdem im Visier: Die reichsten Menschen der Welt, die nach einer Zukunft im All streben: Richard Branson, Elon Musk und Jeff Bezos. Im All gibt es schließlich kein Corona – und keinen Mietendeckel. Sein Fett weg bekommt zudem der gescheiterte Kanzlerkandidat der Union. Armin Laschet muss sich nicht mit der Last der politischen Verantwortung herumschlagen – schließlich kommt auf Deutschland noch so einiges zu. Man darf gespannt sein, wie Dieter Nuhrs Analyse zu einem Jahr voller Missverständnisse ausfällt.

