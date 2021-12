Denise Richards: Corona? Ex-Bond-Girl mit komischer Theorie zu Masken und Mänteln

Die Fans des "The Real Housewives of Beverly Hills"-Stars zeigten sich irritiert von den Aussagen. "Wir hätten keine Ahnung gehabt, dass sie fliegt, wenn sie es nicht gesagt hätte. Hashtag Aufmerksamkeitssuche", schrieb etwa ein Twitter-Nutzer. Eine andere Userin wies darauf hin, dass sich Richards in der Vergangenheit wiederholt mit Maske aufgetreten war: "Sie muss es nötig haben, ihren Namen in die Presse zu bringen, denn sie hat sich schon oft mit einer Maske gezeigt."