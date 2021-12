Sayaka Kanda: Frozen-Schauspielerin ist tot – sie wurde nur 35

Die japanische Schauspielerin und Sängerin Sayaka Kanda ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Neben ihrer Synchronrolle als Anna in der japanischen Fassung des Disney-Hits "Frozen" war Kanda als Anime-Star bekannt und wirkte zum Zeitpunkt ihres Todes an dem Musical "My Fair Lady" mit. Wie es in einem Statement auf ihrer offiziellen Webseite heißt, ist die junge Frau am vergangenen Samstagabend "plötzlich verstorben".