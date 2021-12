Shopping Queen wird 10! Für VOX-Jubiläum geht es nach Antalya

2022 feiert die VOX-Show "Shopping Queen" ihren zehnten Geburtstag. Um den runden Geburtstag zu feiern, geht es für fünf Kandidaten und fünf Prominente in die Türkei.

Am 30. Januar 2012 gab es die Geburtsstunde von "Shopping Queen" im deutschen Fernsehen. Zehn Jahre später ist das Format immer noch sehr präsent, im Grunde vergeht keine Woche ohne gestresste Shopper*innen, bemühte Begleitpersonen und Guido Maria Kretschmer.

Um das Jubiliäum zu feiern, gibt es auf VOX am 30. Januar bis 4. Februar (jeweils um 15 Uhr) eine Geburtstagswoche! Da treten wieder fünf Kandidatinnen gegeneinander an, für sie geht es aber diesmal nach Antalya. Denn: Das Format "Shopping Queen" hatte seinen Ursprung in der Türkei.