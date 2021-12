"Das Traumschiff": Weiterhin auf Erfolgskurs

Seit 40 Jahren sticht das "Traumschiff" im ZDF in See. Zu Weihnachten nimmt es dieses Jahr Kurs auf Schweden.

Am 22. November 1981 strahlte das ZDF die erste Folge von "Das Traumschiff" aus. Seitdem sind 40 Jahre vergangen, die Besatzung hat sich verändert, und unzählige Ziele wurden bereits angesteuert. Geblieben ist das Konzept: Die Reise führt an traumhafte Orte, prominente Gäste sind dabei an Bord und erleben meist heitere Geschichten mit witzigen Verwicklungen.