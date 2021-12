Bares für Rares: An Weihnachten mischt auch Cathy Hummels im ZDF mit

In der festlich eingefärbten Primetime-Ausgabe der Trödelshow möchte diesmal unter anderem Social-Media-Star Cathy Hummels ein außergewöhnliches Objekt zum Verkauf anbieten. Ein echtes Schnäppchen? Abwarten!

Horst Lichter hat das Schloss Drachenburg in Köningswinter stimmungsvoll dekorieren lassen – für Verkaufsverhandlungen im Lichterglanz. Auch im vergangenen Jahr präsentierte der Moderator eine eigene Weihnachtsausgabe der Sendung. 5,84 Millionen Menschen schalteten ein, eine gigantische Zahl.

Ein Gruß aus Asien auf die Drachenburg

In der Hauptabend-Ausgabe der Traditionssendung werden wieder mal vermeintlich "sagenhafte Schätze", sympathisch skurriler Nippes und Sammlerstücke mit einer ganz persönlichen Geschichte angeboten. In der Regel sind die Raritäten zur Primetime noch außergewöhnlicher und bisweilen wertvoller als jene Gegenstände, die in der täglichen Nachmittagssendung angeboten werden.