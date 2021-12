Gaby Köster in einer Kommune – Schauspielerin erfüllt sich Lebensträume

Gaby Köster ist seit jeher als rheinische Frohnatur bekannt. Kein Wunder also, dass sich die Kölnerin auch nach ihrem schweren Schlaganfall im Jahr 2008 nicht unterkriegen hat lassen. Mit "Gaby Köster – Meine verrückte Bucket List" (19. Januar, 20.15 Uhr, RTL) meldet sich die 60-Jährige nun zurück. Begleitet von einem Kamerateam hat sie sich in der Dokumentation einen Herzenswunsch erfüllt: Sie fuhr zum Reiten nach Frankreich!

Die Sendung sei "ihr persönliches Highlight 2021", so Köster. "Wie oft hat man es im Leben, dass man sich mit 60 Lebensjahren nochmal wie ein Teenager fühlen und verhalten darf?" Dank dem Format seien zahlreiche ihrer Träume in Erfüllung gegangen: "Ich war reiten, in St. Tropez und in einer Kommune. Kinder, was für ein Riesenspaß!

Reiten gehen, ein Yachtausflug, Kommunenleben: Das wünschte sich Gaby Köster

Der Titel der Sendung ist von dem US-amerikanischen Ausdruck einer "Bucket List" geprägt. Damit bezeichnen vor allem ältere Menschen eine Auflistung all der Erlebnisse, die sie sich noch gönnen werden, bevor es eines Tages dafür endgültig zu spät ist. In der neuen Primetime-Doku darf nun also auch Gaby Köster ihre "Bucket List" abarbeiten und reiste dafür zusammen mit ihrer Freundin Beate in die südfranzösische Camargue. Neben einem Reitausflug stand noch so manch anderes Abenteuer auf Kösters Liste – darunter auch eine Reise "auf einer opulenten Luxusyacht" und ein mehrtägiger Aufenthalt in einer Kommune. Ob sich die Schauspielerin auch jeden ihrer Wünsche erfüllen konnte, bleibt abzuwarten.