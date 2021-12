Neues aus Büttenwarder: NDR-Serie geht nach 24 Jahren zu Ende – alle Infos zu den letzten Folgen

Am 26. Dezember 1997 wurde die erste Sendung von "Neues aus Büttenwarder" im NDR Fernsehen ausgestrahlt, damals hieß der Sender gar noch N3. 24 Jahre später – fast auf den Tag genau – ist Schluss mit der Serie. Der Abschied von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix läutete das Ende ein.

Über zehn Jahrzehnte gab es immer wieder "Neues aus Büttenwarder". Der 2019 verstorbene Jan Fedder und Peter Heinrich prägten die Serie als Hauptdarsteller, nach 98 Episoden ist aber Schluss. Vier Folgen werden noch ausgestrahlt – jeweils zwei am 25. Dezember und am 28. Dezember. Am Dienstag, den 28. Dezember, fällt dann der letzte Vorhang nach Ende der letzten Sendung um 21.15 Uhr.