"Ich bin dein Mensch" gesteht auf der Oscar-Shortlist

Der deutsche Film "Ich bin dein Mensch" hat im Oscar-Rennen die erste Hürde genommen. In dem Drama geht es um die Liebe zwischen einem Menschen und einem Roboter.

Der deutsche Beitrag "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin und Emmy-Preisträgerin Maria Schrader geht ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film. Wie die Oscar-Academy in Los Angeles mitteilte, befindet sich die Komödie auf der Short List der nominierten Filme, zusammen mit 14 anderen Beiträgen, darunter auch "Große Freiheit" aus Österreich. Ob es "Ich bin dein Mensch" auch auf die Liste der Nominierungen schafft, entscheidet sich am 8. Februar. Verliehen werden die Oscars schließlich am 27. März.