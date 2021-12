Sally Ann Howes mit 91 verstorben

Sally Ann Howes ist tot. Wie die britische Tageszeitung "The Times" berichtet, verstarb die Musicaldarstellerin und Kinoschauspielerin im Alter von 91 Jahren. Details zur Todesursache sind nicht bekannt. Howes erlangte vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren Berühmtheit am Londoner Broadway. Unter anderem folgte die Britin Julie Andrews als Hauptdarstellerin in "My Fair Lady" nach. Außerdem kennen Musicalfans Sally Ann Howes aus Musicals wie "What Makes Sammy Run?", "Paint Your Wagon" und "Brigadoon". Für letztere Rolle heimste sie sogar eine Nominierung für eine Tony Award ein.

Doch nicht nur auf der Musicalbühne hinterließ die gebürtige Londonerin ihre Spuren. Auch in Filmproduktionen verkörperte Howes schon in jungen Jahren große Hauptrollen. Nach einigen Rollen in den frühen 1940er-Jahren spielte sie mit gerade einmal 18 Jahren in "Anna Karenina" (1948). Im Anschluss folgten ein Engagement an der Seite von John Mills in "The History of Mr. Polly" und die Hauptrolle in einer BBC-Adaption von "Cinderella" (1950). Bekannt ist Howes auch wegen ihres Mitwirkens in der Filmadaption von Ian Flemings Kinderbuch "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" (1968).