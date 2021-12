Senna: Formel-1-Geschichte auf ARTE – die Doku am Dienstag

Ayrton Senna wurde am 21. März 1960 in São Paulo geboren. Im Alter von 13 Jahren begann der Brasilianer mit dem Kartsport, bevor er 1981 in die britische Formel Ford 1600 wechselte und in seiner ersten und einzigen Saison die Meisterschaft gewann. 1983 schaffte der junge Rennfahrer den Sprung in die Formel 1, zunächst jedoch als Testfahrer. Im Jahr 1984 bestritt Senna seine ersten Rennen als Formel-1-Fahrer für das Team "Toleman Group Motorsport".