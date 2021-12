"Eldorado KaDeWe": Hungrig nach Hoffnung

Mit "Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit" bringt die ARD ab dem 27. Dezember ein farbenprächtiges Zeitengemälde in unsere Wohnzimmer.

Frau Stoll, Der Titel "Eldorado KaDeWe" führt etwas in die Irre, denn man vermutet zunächst ein Bio-Pic oder etwas Vergleichbares.

In der Schule habe ich mich erstmals mit dem Berlin der Weimarer Republik beschäftigt. In den letzten Jahren liegen die 20er aber wieder im Trend, und man kommt nicht umhin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu erfahren, dass da ja noch viel mehr war – vor allem im kulturellen Bereich.

Worauf spielen Sie genau an?

Als ich mich mit dem Filmprojekt auseinandergesetzt habe, bin ich richtig tief in die Materie eingetaucht, vor allem in Themen rund um die Berliner Untergrundbewegung mit ihren Clubs und ihrer Szene in jener Zeit. Ein weiterer Punkt ist der Fortschritt, besonders bezüglich der Rolle der Frau, der unter der folgenden NS-Diktatur erschreckend schnell wieder im Keim erstickt wurde.