"James Bond"-Star Jack Hedley mit 92 Jahren gestorben

Trauer um einen "James Bond"-Star: Wie aus einer Todesmeldung in der britischen Tageszeitung "The Times" hervorgeht, ist der Schauspieler Jack Hedley tot. Der Brite wurde 92 Jahre alt. Filmfans kennen Hedley aus dem Agentenabenteuer "James Bond – In tödlicher Mission", in dem er an der Seite von Roger Moore zu sehen war. Schon am 11. Dezember habe der als Jack Hawkins geborene Schauspieler laut "Times" das Zeitliche gesegnet. Eine Beerdigung soll es offenbar auf Wunsch des Verstorbenen hin nicht geben.

Jack Hedley kam am 28. Oktober 1930 in London zur Welt und startete in den 1950er-Jahren seine Karriere beim Film. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er in den 1960er-Jahren. Neben der Hauptrolle in der BBC-Serie "The World of Tim Frazer" wirkte Hedley auch an Filmproduktionen wie "Lawrence von Arabien" mit. Hedleys Auftritt im 007-Abenteuer "In tödlicher Mission" folgte 1981. Seine letzte Rolle als Schauspieler hatte Jack Hedley 2000 im britischen Fernsehzweiteiler "Die Bibel – Paulus".