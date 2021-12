LEGO Masters: RTL-Weihnachtsshow mit den besten Teams am Donnerstag

In vielen Familien mit kleinen, größeren und jung gebliebenen Konstruktions- und Bastel-Fans fängt der ganz private Wettbewerb meist noch direkt im Bescherungszimmer an, wenn die Geschenkkartons geöffnet und das neue Spielzeug gleich ausprobiert werden muss. Inspirieren lassen kann man sich einen Tag vor Heiligabend in der RTL-Show "LEGO Masters – Fröhliche Weihnachten". Allerdings hat die Sonderausgabe der beliebten Reihe auch eine sportliche und eine Wettkampf-Note. Immerhin geht es um den LEGO Masters Weihnachtspokal.