Oti Mabuse: Neuer TV-Job für Motsis Schwester

Bei "Let's Dance" tanzte sie einst mit Daniel Küblböck und Niels Ruf, in der englischen Ausgabe ist Oti Mabuse nunmehr seit sechs Jahren dabei. Nun wird sie Jurorin in einer anderen Show – an der Seite zweier Legenden.

Oti Mabuse (31) wird zukünftig am Jurypult der britischen TV-Show "Dancing On Ice" sitzen. Britischen Medienberichten zufolge nimmt sie dort neben Tänzer Ashley Banjo (33) und den Eistanz-Legenden Jayne Torvill (64) und Christopher Dean (63) Platz. Die 31-Jährige erklärte zu ihrem neuen Job: "Als professionelle Tänzerin habe ich immer so viel Respekt vor den Eiskunstläufern von 'Dancing On Ice' gehabt."

Sie könne es kaum erwarten zu sehen, wie die Prominenten aufblühen, wenn sie das Eislaufen lernen und die Profis herausfordern, erklärte die Schwester von Motsi Mabuse (40) weiter. "Da ich auf beiden Seiten des Tisches war, weiß ich ein wenig darüber, wie sie sich fühlen werden. Es ist mir mehr als eine Ehre und ich kann es kaum erwarten, Teil der Familie zu werden."

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Oti Mabuse, die bereits vor einigen Jahren von Deutschland nach England zog, ist seit sechs Jahren als Profitänzerin in der britischen Tanzshow "Strictly Come Dancing" zu sehen. Dort ist sie der einzige Profi bisher, der die Show zwei Jahre in Folge gewonnen hat - zuerst mit Schauspieler Kelvin Fletcher (37) und im vergangenen Jahr mit Komiker Bill Bailey (56).

2015 war Oti Mabuse zudem beim deutschen Pendant "Let's Dance" dabei. Sie tanzte mit Sänger Daniel Küblböck (1985-2018), das Paar belegte damals den sechsten Platz. Auch im Jahr darauf trat Mabuse in der deutschen Version auf. Mit Moderator Niels Ruf (48) schied sie bereits am Anfang der Show aus.