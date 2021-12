Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht: DJ Ötzi lädt zur Weihnachtssendung ein

Nicht gerade in Oberndorf, dem Entstehungsort des weltberühmten Weihnachtslieds, aber immerhin in Flachau im Salzburger Land zeichnete der ORF gemeinsam mit dem BR zum achten Mal seine Weihnachtssendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der stillen Nacht" mit Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi auf.

Die Südtirolerin Sonja Weissensteiner und der Tiroler Gerry Friedle alias DJ Ötzi führen abermals durch den adventlichen Abend aus Flachau im Salzburger Land. Die Show kommt also (fast) von dort, wo das Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht" 1818 entstanden ist. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits im November, allerdings gibt es zahlreiche Filmeinspieler, also Reportagen aus weihnachtlichen Orten der Umgebung, wie Hallein, Wagrain, Oberndorf und Salzburg.

Rolando Villazón will auf dem Adventmarkt im "St. Peter Stiftskulinarium" in der Stadt Salzburg weihnachtliche Stimmung erzeugen. Musikalische Gäste sind Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella, Thomas Anders, Melissa Naschenweng, Ella Endlich, Francine Jordi und viele andere. Dabei soll die "Zauberhafte Weihnacht" in diesem Jahr wieder vermehrt "ganz im Zeichen des bekanntesten Weihnachtslieds der Welt stehen".