Das große Promibacken 2022: die Teilnehmer der neuen Staffel

Tortenfans dürfen sich freuen: Nach dem Ende der neunten Staffel von "Das große Backen" gibt es bald auch schon Nachschub: Im Januar wagen sich wieder acht prominente Hobbybäcker in die Backstube.

Die neue Staffel von "Das große Promibacken" startet am Mittwoch, 12. Januar um 20.15 Uhr bei SAT.1. Reality-Star Evelyn Burdecki, Schauspielern Jenny Elvers und der noch aus "Popstars" bekannt Choreograph Detelf Soost stellen sich dem Urteil der Jury. Pro Sendung müssen sie drei Aufgaben absolvieren. Wer am schlechtesten gebacken und modelliert hat, fliegt raus. Darüber entscheiden wie immer die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt, Deutschlands Motivtorten-Königin und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres.

Die Teilnehmer von "Das große Promibacken" im Überblick

Evelyn Burdecki

Faisal Kawusi

Natalia Avelon

Sven Ottke

Jenny Elvers

Hardy Krüger jr.

Sarah Harrison

Detlef Soost

Jede Sendung besteht aus drei Aufgaben: In der ersten Folge stellen die Promis zuerst ihr Lieblingsrezept vor. In der technischen Prüfung dreht sich alles um das absolute Lieblingsgebäck von Juror Christian Hümbs: Franzbrötchen. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer 3D- oder Motiv-Torte.