Kevin – Allein zu Haus: Wann läuft der Klassiker an Weihnachten 2021=

Es war einmal ein kleiner Junge namens Kevin, der versehentlich über Weihnachten von seiner Familie vergessen wurde. Kevin ist anfänglich gar nicht unglücklich und genießt die ungewohnte Freiheit. Doch als zwei Einbrecher das Haus plündern wollen, kriegt er es mit der Angst zu tun. Trotzdem muss er natürlich sein Heim verteidigen! Und so zieht der kleine Blondschopf alle Register seiner kindlich-grausamen Möglichkeiten. Die Komödie "Kevin allein zu Haus" (1990), die SAT.1 am Heiligen Abend wieder einmal aus der Mottenkiste kramt, war ein Riesenerfolg für den damals zehnjährigen Hauptdarsteller Macaulay Culkin.

Danach ging es allerdings steil bergab mit dem glorreichen Kinderstar, eine Bewährungsstrafe wegen Drogenbesitz mit inbegriffen. Heute ist der 41-Jährige nur noch gelegentlich in Film und Fernsehen zu sehen: Zuletzt spielte er in der US-Serie "American Horror Story: Double Feature" in fünf Episoden eine Hauptrolle.

Die Geschichte um den versehentlich zu Hause vergessenen Sohn wurde derweil schon einige Male neu aufgewärmt: Nach "Kevin – Allein in New York" (1992) mit Culkin in der Hauptrolle folgten "Wieder allein zu Haus" (1997), "Kevin – Allein gegen alle" (2002) und "Allein zu Haus: Der Weihnachts-Coup" (2012). Das jüngste Remake, "Nicht schon wieder allein zu Haus" unter der Regie von Dan Mazer feierte am 12. November bei Disney+ Premiere.