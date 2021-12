Das kommt bei den Promis Heiligabend auf den Tisch

Gans, Raclette oder doch Kartoffelsalat mit Würstchen? Promis verraten, was bei ihnen Heiligabend auf den Tisch kommt.

Heiligabend stehen oft Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat auf dem Speiseplan - da machen auch die Stars keine Ausnahme. Bei Moderator Daniel Boschmann (41) gibt es am 24. Dezember zum Beispiel Kartoffelsalat und Würstchen, verrät er der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei legt er jedoch besonderen Wert auf die Zubereitung.

"Die Kartoffeln werden nicht in Scheiben, sondern in Würfel geschnitten. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, macht den Salat aber umso besser. Auch müssen die Kartoffeln über Nacht ziehen, damit sie noch mehr Aroma haben und die Stärke ein bisschen rausgeht. Und wir verwenden schlesische Weißwürste, das wurde uns von den Großeltern so weitergegeben", führt der 41-Jährige aus.Auch bei Schlagerstar Ben Zucker (38) geht es Heiligabend "ganz klassisch mit Kartoffelsalat und Würstchen" zu. Bei Sänger Mike Singer (21) "gibt es als Vorspeise eine leckere Nudelsuppe und zum Hauptgang dann Hähnchen mit Bratkartoffeln und Tausende Salate". Das Schauspielerpaar Elena Uhlig (46) und Fritz Karl (54) setzt auf "Gans, Fondue und Bratwürstel, wobei ich bei der Reihenfolge flexibel bin", verrät Uhlig.