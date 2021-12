Sissi an Weihnachten 2021 – diese TV-Termine gilt es vorzumerken

Weihnachten ist die Zeit der großen Emotionen und der Nostalgie: Am Heiligen Abend wiederholt das Erste daher altbekannte und beliebte Klassiker wie "Sissi" oder "Die Feuerzangenbowle". Beim ZDF setzt man hingegen – in ebenfalls altbewährter Tradition – auf die Musik.

Sissi Familie • 24.12.2021 • 20:15 Uhr

Sie gehört zu Weihnachten wie der Tannenbaum und die Geschenke: "Sissi", jene kitschige Heimatfilm-Trilogie von Ernst Marischka aus den 1950-ern. Obwohl die Hauptdarstellerin Romy Schneider Zeit ihres Lebens alles versuchte, um sich von der Rolle, die ihr den internationalen Durchbruch verschaffte, zu distanzieren, wird sie vor allem für das deutsche Publikum wohl immer als die junge und schöne Kaiserin von Österreich in Erinnerung bleiben. Am Heiligen Abend und damit rund fünf Monate vor dem 40. Todestag von Romy Schneider wiederholt Das Erste den ersten Teil erneut.

Das Wort der Mutter gilt. Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer) entscheidet, dass nun die Zeit für Sprössling Franz (Karlheinz Böhm) gekommen ist, um in den Hafen der Ehe einzulaufen. Auch die Gattin in spe für den Kaiser von Österreich hat sie bereits ausgewählt: Helene (Uta Franz), Prinzessin von Bayern. Doch, wie es das Schicksal will, verliebt sich Franz in deren unschuldige, jüngere und absolut hinreißende Schwester Sissi und gibt alsbald die Verlobung mit ihr bekannt, zum Unmut seiner Frau Mama. Das Mädchen, das in einer Großfamilie aufgewachsen ist, muss fortan lernen, seine Frau zu stehen.

Weitere Weihnachtsfilmklassiker Wie die Geschichte am Wiener Hof weitergeht, erzählen die beiden Filmfortsetzungen, die das Erste an den darauffolgenden Tagen wiederholt: "Sissi, die junge Kaiserin" (1956) läuft am ersten Weihnachtsfeiertag um 17.10 Uhr, "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" (1957) am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16.45 Uhr.

Den Heiligen Abend verkürzen derweil weitere Weihnachtsfilmklassiker: Direkt im Anschluss an "Sissi", um 21.55 Uhr, zeigt das Erste "Die Feuerzangenbowle" (1944), den wohl berühmtesten Film mit Heinz Rühmann: Der 1994 verstorbene Star spielte Dr. Hans Pfeiffer, einen erfolgreichen Theaterautor, der auf der Suche nach seiner verlorenen Jugend noch einmal Oberprimaner wird. Pfeiffer "mit drei 'f'" bringt ordentlich Leben in den tristen Schulalltag und wird so zum Idol seiner Klassenkameraden und zum Schreckgespenst der Professoren.

Nach einer nächtlichen "Tagesschau" geht es schließlich weiter mit dem Klassiker von Loriot "Weihnachten bei den Hoppenstedts", welcher auch schon tagsüber, um 13.40 Uhr zu sehen ist: In dem Sketch aus dem Jahr 1978 streitet Loriot als Opa Hoppenstedt mit der 2007 verstorbenen Evelyn Hamann und dem 2013 verstorbenen Heinz Meier um die richtige Reihenfolge der Bescherung. Bereits um 17 Uhr zieht es Bürgermeister Wöller (Fritz Wepper) und die Nonnen um Schwester Hanna (Janina Hartwig) in einem XXL-Weihnachtsspezial der im Juni eingestellten Sendereihe "Um Himmels Willen" nach Nigeria: Hier leitet Schwester Lotte (Jutta Speidel) eine Missionsstation. "Um Himmels Willen – Mission unmöglich" wurde erstmals 2012 ausgestrahlt.

Das ZDF setzt zum Weihnachtsfest derweil auf Musik: Um 20.15 Uhr empfängt Carmen Nebel bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" Schlagerstars wie Patrick Lindner, Köche wie Alfons Schuhbeck und Comedians wie Matze Knop. Im Anschluss, um 22.30 Uhr, versorgt schließlich Startenor Jonas Kaufmann sein Publikum mit Musik von Klassik bis Swing und von Barock bis Pop: "Weihnachten mit Jonas Kaufmann" ist um 22.30 Uhr zu sehen.

