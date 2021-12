Der Nussknacker und die vier Reiche: Sat.1 zeigt einen Disney-Weihnachtsfilm

Der 2. Weihnachtstag im ZDF

Das Traumschiff zeigt sich mit "Inga Lindström"-Flair

Auch 40 Jahre nach der ersten Reise sticht das "Traumschiff" wieder in See. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht's nach Schweden, an Neujahr nach Namibia – ein TV-Ritual wie eh und je nimmt seinen Lauf – entgegen allen Untergangsprognosen.

