Pets 2: Kritik zum Film bei RTL

Was machen unsere Haustiere eigentlich, wenn wir nicht daheim sind? 2016 Jahren wollten so viele Kinogänger die Antwort auf diese Frage wissen, dass der Animationsfilm "Pets" weltweit rund 875 Millionen Dollar einspielte. In der nicht mehr ganz so erfolgreichen Fortsetzung traf der Zuschauer drei Jahre später wieder auf die liebgewonnenen Vierbeiner von damals, deren Charaktere die Macher von Filmen wie "Der Grinch" und den "Minions" wunderbar eingefangen haben. Das Sequel "Pets 2", das RTL am zweiten Weihnachtsfeiertag nun zum ersten Mal im Free-TV zeigt und das auch für Zuschauer funktioniert, die den ersten Teil nicht gesehen haben, beschäftigt sich mit einer ein wenig tiefergehenden Frage: Was sind die loyalen Haustiere eigentlich bereit zu tun, um ihre Besitzer und ihre Freunde zu beschützen?