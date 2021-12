Horst Lichter: Seine Traumtouren am 1. Weihnachtstag im ZDF – auch der Bergdoktor ist dabei

Normalerweise begutachtet Horst Lichter in seiner Sendung "Bares für Rares" Antiquitäten und andere, mehr oder minder wertvolle Schätze. Sein zweites großes Hobby, das Motorradfahren, lebt der Moderator dagegen seltener im Fernsehen aus. An Weihnachten ist es aber wieder so weit: Auf seiner schicken Oldtimer-Maschine begibt er sich auf "Traumrouten", so der Titel des ZDF-Feiertagsformats. Dabei verschlägt es den 59-Jährigen auf die schönsten Strecken über die Alpen.