"Yellowjackets" - Kritik: bösartiges Drama zum Soundtrack der 90er

Hochgelobte Mädchen- und Frauen-Thrillerserie "Yellowjackets" bei Sky: Christina Ricci als die erwachsene Version des weiblichen Nerds Misty. Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

90er-Jahre-Star Juliette Lewis in der 90er-Jahre Serie "Yellowjackets": Die zehnteilige Showtime-Serie, die hierzulande bei Sky läuft, ist derzeit ein absoluter Liebling der US-Kritik. Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Paraderolle als frustrierte Ehefrau: Melanie Lynskey ("Togetherness") als erwachsene Shauna. Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Tawny Cypress als erwachsene Taissa in "Yellowjackets": Auch in der Jetztzeit erfährt man nach und nach von den Figuren, was in den Monaten in der Wildnis passiert sein könnte. Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Das "Herr der Fliegen"-Paradigma in einer 90er-Jahre Highschool-Version: In "Yellowjackets" stürzt eine hochbegabte Mädchen-Fußballmannschaft mit dem Flugzeug in der kanadischen Wildnis ab - und kämpft ums Überleben. 25 Jahre später, auch das wird in der Serie verhandelt, stellt sich immer noch die Schuldfrage. Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Teenager außer Kontrolle: Sophie Thatcher als Natalie, Steven Krueger als Fußballtrainer Ben Scott und Samantha Hanratty als Misty in "Yellowjackets". Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.

Bösartige, aber auch schwarzhumorige Thriller-Serie auf zwei bis drei Zeitebenen: Sophie Thatcher als junge Natalie und Sean Martin Savoy als junger Kevyn in der Serie "Yellowjackets". Fotoquelle: 2021 Showtime Networks Inc. All rights reserved.