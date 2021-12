Sisi: RTL-Serie nun auch im Free-TV zu sehen

Es ist eine moderne, aufgeklärte und mutige Neuinterpretation. Wie wenig sie mit der romantisch-angestaubten Filmreihe aus den 1950-ern zu tun hat, zeigt sich bereits in der ersten Folge: Dominique Devenport, eine Schweizer Newcomerin, spielt Sisi zwar immer noch als den Wildfang, der barfuß und mit offenen Haaren durch den Garten von Schloss Possenhofen saust. Gleichzeitig verleihen die Headautoren Robert Krause und Andreas Gutzeit der Figur aber auch einen starken Willen. Als Sisis Mutter, Herzogin Ludovika (Julia Stemberger) ihrer Tochter den Umgang mit einem nicht standesgemäßen Grafen verwehrt, rebelliert diese und erscheint zum Geburtstag des Kaisers Franz Josef (Jannik Schümann, "9 Tage wach") in einem schwarzen Kleid. Auf die Frage, ob etwas vorgefallen sei, antwortet sie keck: "Ich trauere um meine große Liebe, eure Majestät".

Produzent und Headautor Andreas Gutzeit sieht das genauso: "Wir machen kein Remake. Wir machen eine neue Serie fürs 21. Jahrhundert", betonte er bei einem virtuellen Setbesuch im Juni in Litauen. Oberstes Ziel sei die moderne Sicht auf eine starke Frau in ihren ersten Ehejahren, angefangen bei der Verlobung 1853 bis zum Tod der erstgeborenen Tochter 1857.

Die insgesamt sechs Folgen der ersten Staffel werden fortan in Doppelfolgen gezeigt: Direkt im Anschluss an die erste Episode folgt um 21.15 Uhr die zweite. Die Folgen drei und vier werden am darauffolgenden Mittwoch, 29. Dezember, um 20.15 Uhr, die Folgen fünf und sechs am Donnerstag, 30. Dezember, um 20.15 Uhr, gezeigt. Am Dienstag, 28. Dezember, zeigt RTL zudem die Doku "Die Wahrheit über Sisi – Insider packen aus" (22.40 Uhr).