Claus Kleber moderiert zum letzten Mal "heute journal": "Wir werden ihn vermissen"

Ein Abschied nach mehr als 3.000 Sendungen: Am 30. Dezember präsentiert Claus Kleber zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF.

Das Jahr 2021 neigt sich in großen Schritten dem Ende entgegen, dennoch hat es noch einen wichtigen TV-Abschied in petto: Am Donnerstag, 30. Dezember, um 21.45 Uhr, tritt Claus Kleber ein letztes Mal als Moderator des "heute journal" vor die Kamera. Beinahe zwei Jahrzehnte war der 66-Jährige das Gesicht des ZDF-Nachrichtenmagazins. Ab 2003 präsentierte er die Sendung als Moderator, bis 2009 war er zudem als Redaktionsleiter tätig. Nach über 3.000 Sendungen ist nun Schluss. Klebers Nachfolger steht bereits fest: Christian Sievers übernimmt den Posten ab 10. Januar 2022.