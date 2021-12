"Rosenheim-Cops": Marisa Burger brach bei Dreharbeiten zusammen

Zwischen den Jahren holt das ZDF die "Rosenheim-Cops" mit einem 90-minütigen Winterspecial in die Primetime ("Mörderische Gesellschaft", Mittwoch, 29. Dezember, 20.15 Uhr, lesen Sie hier eine Kritik ). Auch in Spielfilmlänge darf dabei natürlich ein essenzieller Satz nicht fehlen: "Es gabat a Leich!" Die Person, die so charmant einen Leichenfund ankündigt, ist wie immer Sekretärin Miriam Stockl, die mit ihrem heiteren Gemüt stets die Rosenheimer Mordkommission bei Laune hält. Wie "Stocki"-Darstellerin Marisa Burger nun jedoch im Interview mit der Agentur teleschau verriet, steckt hinter der so liebenswerten Serienfigur harte Arbeit.

"Um 5.30 Uhr stehe ich auf, gedreht wird in etwa bis 19 Uhr", so die Schauspielerin. "Ich bin also von morgens bis abends beschäftigt. Das sind lange Tage." Am Set der beliebten Heimatkrimi-Reihe kann es bisweilen also ganz schön anstrengend für die Darstellerinnen und Darsteller werden. Insbesondere ein Drehtag wird Burger dabei sicherlich auf ewig im Gedächtnis bleiben, wie die 48-Jährige erzählte: "Ganz am Anfang waren wir in einem TV-Studio, in dem man die Fenster nur schwer öffnen konnte. An diesem Set haben wir eine Folge gedreht, in der die Stockl Yoga machte und auf einem Esoterik-Trip war – inklusive Räucherstäbchen."