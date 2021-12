"Ringlstetter. Die Show" – ein Silvester-Menü zum Jubiläum

Genau fünf Jahre gibt es die Ringlstetter-Late-Night im BR-Fernsehen. Das alleine wäre schon genug Anlass zum Feiern. Aber anderntags ist ja auch noch Silvester, und zum Jahresabschluss gibt es zur besten Sendezeit gleich ein 90-minütiges Show-Special. Unter dem Motto: "Neue Speisen zum alten Jahr – besser als andersherum" will der niederbayerische Black-Metal-Gitarrist und kochende Japanrinder-Züchter Lucki Maurer ein Silvester-Menü kreieren. Ob sich die handverlesene Freundesrunde da brav in Fleischesser und Veganer aufteilen wird?

Für genügend Gesprächsstoff ist bei "Ringlstetter. Die Show" mit den "Themen des Jahres" für die Gäste Stephan Zinner, Martina Schwarzmann, Hans Sigl, Christine Eixenberger, Helmfried von Lüttichau oder Franz Xaver Gernstl gesorgt. Was für eine Besetzung! Ringlstetter ("Das Leben besteht aus Ambivalenz") verspricht mit seiner typisch niederbayerischen Gelassenheit jedenfalls "einen bunten Abend, an dem viel passieren wird und einiges entstehen kann". Das Best of 2021 gibt's übrigens am 06. Januar – auch diese Sendung, wie immer, mit Caro Matzko.